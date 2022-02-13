Erdek'e sahil bandı ve çay bahçeleri yapılıyor

Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandı, yürüyüşyolu, çevre düzenlemesi ve çay bahçeleri yapılması çalışmaları başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek'in Narlı Mahallesine yapılan sahil bandı, Yürüyüş yolu ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından çalışmalara Karşıyaka Mahallesinde başlandı. Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan sahil bandı, yürüyüş yolu ve bu yolun devamında yapılan 3 adet çay bahçesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka deniz kenarında yapılacak üç adet çay bahçesinin kısa sürede bitirilmesinin planlandığı belirtildi.