İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'e yeni komutan

Balıkesir’in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.

Balıkesir'in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.


Haziran ayında Diyarbakır'a atanan Volkan Kocatürkten boşalan Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku getirildi. Erdek'teki görevine başlayan Halil İbrahim İlanku, sorumluluk alanı içindeki Paşalimanı adasında incelemelerde bulundu. Hakkari'den Erdek'e atanan İlanku'nun görevde 10 yılını doldurduğu ve Kütahya doğumlu olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.