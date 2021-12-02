İhlas Haber Ajansı

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Erdek'e yeni yağmur suyu hattı

Balıkesir’in Erdek ilçesinin kırsal Karşıyaka Mahallesi’ne yağmur suyu hattı döşeniyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin kırsal Karşıyaka Mahallesi'ne yağmur suyu hattı döşeniyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın Karşıyaka Mahallesi'nde yapacağı sahil düzenlemesi öncesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından denize verilmek üzere yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başlatıldı. BASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 400'lük boruların kullanılacağı hattın ise 250 metre olacağı öğrenildi.

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