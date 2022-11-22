Erdek'in çöpü de elektriğe dönüşecek

Çevreci projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ülkenin ilk turizm bölgelerinden birisi olan Erdek İlçesi'nde, katı atık aktarma istasyonunu devreye aldı. Şehirde aktarma istasyonu sayısını 13'e yükselten Büyükşehir, diğer ilçelere de istasyon kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

13 katı atık aktarma istasyonuyla 18 ilçeye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, atık miktarı kış aylarında günlük 30 ton, yaz aylarında ise artan nüfus ile birlikte günlük 96 tona kadar çıkan Erdek'te katı atık aktarma istasyonunu devreye aldı. Atık yönetimini ilçe belediyesiyle koordineli bir şekilde yürüten Büyükşehir, artık Erdek'in çöpünü, aktarma istasyonu, çekici ve treyler vasıtasıyla Balıkesir merkezde bulunan düzenli depolama sahasına taşıyor. Erdek'ten taşınan evsel atıklar, buradaki tesis bünyesinde bulunan enerji üretim santralinde bertaraf edilerek enerji üretiliyor.

Modern aktarma istasyonlarının kurulmasıyla birlikte vahşi depolamanın önüne geçilirken, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olan olumsuz etkileri kontrol altına alınarak kirliliğin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Devreye alınan transfer istasyonlarıyla ilçe belediyelerin ayrı ayrı taşıma hattında oluşturduğu trafiğin azaltılması, yakıt tasarrufu, emisyon salımının ve karbon ayak izinin daha aza indirgenmesi hedefleniyor.