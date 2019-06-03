Erdek'in Narlı kumsalı temizlendi

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Narlı Mahallesi kumsalında temizlik çalışmaları başlatıldı. Mahalle muhtarı ve sakinleri kumsalı kendi imkanlarıyla temizledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük bayram tatiline girilirken, tatil tercihini Erdek'ten yana kullanan tatilciler ilçeye akın etmeye başladı. Kapıdağ Yarımadası'nda önemli tatil merkezlerinin arasında yer alan kırsal Narlı Mahallesi kumsalında başlatılan yoğun temizlik çalışması tamamlandı. Narlı Mahallesi muhtarı iki traktörün arkasına taktıkları kumsal temizleme aparatlarıyla birlikte sahilde bulunan kumsalı boydan boya temizleyip tatilcilere hazır hale getirdi. Narlı Mahalle Muhtarı Abdullah Dağtekin 9 günlük tatil için Narlı Mahallesi'ni tercih eden tatilcilerin rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için muhtarlık olarak yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek “Bilindiği gibi kış sezonundan yeni çıktık, bu nedenle kumsalımız temiz değildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'nden kumsal temizleme ekiplerinin mahallemize gelmesini bekledik, baktık ki ne gelen var ne giden. Bizde muhtarlık olarak kolları sıvadık kendi imkanlarımızla kumsalımızı boydan boya temizlemeye çalıştık. Narlı mahallemizin sakinleri her şeyin en iyisine layıktır, muhtarlık olarak üzerimize düşen tüm görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz”dedi.