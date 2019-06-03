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Erdek'in Turan Mahallesi meydanına Türk bayrağı dikildi

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı Turan Mahallesi meydanına muhtarlık tarafından Türk Bayrağı dikildi.

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı Turan Mahallesi meydanına muhtarlık tarafından Türk Bayrağı dikildi.


31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Turan Mahallesi Muhtarlık görevine getirilen Rıdvan Dolan, geçtiğimiz günlerde Turan Mahallesi meydanındaki Atatürk Büstü'nde tadilat ile çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirmişti. Muhtarlığın kendi imkanları ile Turan Mahallesi meydanında bulunan Atatürk büstünde yapılan tadilatın ardından, şimdi de meydana bayrak direği ve 5 metre dev Türk bayrağı asıldı. Tüm bu çalışmaların sona ermesinin ardından, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mahallenin tüm sokakları muhtarlığın kendi imkanlarıyla önce temizlendi ardından yıkandı. Turan Mahallesi Muhtarı Rıdvan Dolan, 9 günlük bayram tatili için Turan Mahallesi'ni tercih eden tatilcileri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini kaydetti.

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