Erdek'in yazın artan trafik çilesi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde limana ulaşmak isteyen araçlar trafiği alt üst ediyor.

Erdek'te feribot iskelesi ve Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinin ilçenin merkezinde olması sebebiyle yoğun olarak trafik, yazın nüfus yoğunluğunun da artmasıyla daha da yoğun bir hal alıyor. Erdek Feribot İskelesi'ne gelen tırlar, hastaneye ulaşmaya çalışan araçlar ve Erdek merkezi gezmek isteyen ziyaretçilerin araçları sık sık trafiğin tıkanmasına sebep oluyor. Vatandaşlar acil bir durum olduğunda nasıl bir yol izleneceği endişesini dile getirirken Erdek Feribot İskelesi'nin en kısa sürede ilçe dışına taşınmasını istediklerini dile getirdiler.