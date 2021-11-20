Erdek'in zeytini yok satıyor

Bu yıl ki zeytin alım kampanyasını 25 Ekim'de başlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi bugüne kadar üretici ortaklardan alınan zeytin miktarını 3 milyon 979 bin 844 kilo olarak açıkladı.

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, zeytin alım kampanyasını Covid-19 tedbirlerini dikkate alarak gerçekleştiriyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak 2020/2021 zeytin alım kampanyasına başlayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, dün itibari ile üretici ortaklarından 3 milyon 602 bin 844 kilo Gemlik Tipi, 377 bin kilo Yağlık olmak üzere toplam 3 milyon 979 bin 844 kilo zeytin alımı yaptı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, almış olduğu ürüne karşılık ortaklara yaklaşık olarak 41 milyon 500 bin lira ödeme yapacak. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol yaptığı açıklamada, 25 Ekim 2021 tarihinde başlayan ürün alımlarının bugüne kadar 3 milyon 602 bin 844 kilo Gemlik Tipi, 377 bin kilo Yağlık olmak üzere toplam 3 milyon 979 bin 844 kilo zeytin miktarına ulaştığını, alınan zeytinin kilo bazında ortalama olarak 11 lira 70 kuruş olduğunu söyledi.

Kooperatif ortağı 3 bin 800 üreticinin, 2021/2022 iş yılına ait verdikleri rekolte beyannamelerinde 8 milyon 700 bin kilo zeytin ürünü teslimatı taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Şenol, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar 3 bin 241 ortak zeytin teslim etti. 3 milyon 602 bin 844 kilo Gemlik Tipi, 377 bin kilo Yağlık olmak üzere toplam 3 milyon 979 bin 844 kilo zeytin alımı yapıldı. Satın alınan zeytin bedeli yaklaşık 41 milyon 500 bin lira olup, ortalama fiyat 11 lira 70 kuruşa ulaştı. Üretici ortaklardan teslim alınan 3 milyon 979 bin 844 kilo zeytinin yüzde 36'sının Erdek'ten, yüzde 54'nün ise kırsal mahallerden alındığını ve ödeme planı çerçevesinde üretici ortaklara 11 Kasım'da toplam 7,5 milyon lira ödeme yapıldığını sözlerine ekledi."