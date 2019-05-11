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Erdekli Annelerden özel stant

Halk Eğitim Merkezinde kurs gören kadınlar el emeği, göz nuru ürünleri satarak, aile bütçesine katkıda bulundular.


Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Kazaziye kursu öğrencisi anneler el emeği göz nuru ürünlerini Anneler Günü dolayısıyla Erdek Cumhuriyet meydanında satışa sunarak tüm Erdek halkına hizmet vermeye başladılar.


Kurs öğretmeni Halime Çalışkaner ve kursiyerlerinin hazırlamış oldukları takılar, Anneler Günü'nün yaklaşması nedeniyle Cumhuriyet meydanında hazırlanan stantta satışa sunuldu. Açılan stantta; Kursiyerler yaptıkları birbirinden güzel takı tasarımlarını hem sergiliyorlar, hem de satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

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