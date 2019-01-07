Erdek'li atletler İstanbul'dan başarı ile döndü

Erdek'li atletler İstanbul'da yapılan 'Salon Olimpik Deneme' yarışmalarında boy gösterdiler. Erdekli sporcular yarışmalarda derece aldılar.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 2019 yılının ilk Salon Olimpik Deneme yarışmaları İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Salon Olimpik Deneme yarışmalarına Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları katıldı.

İstanbul'a kulüp başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan eşliğinde giden sporcular çıktıkları yarışmalarda en iyi derecelerini gerçekleştirdiler. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Tuğçe Soyuak 200 metre ile 60 metre, Aleyna Karaca ve Rabia Beren Özgü yüksek atlama, Doğa Öztürk ise 400 metre ve 800 metre branşların da yarışmalara katıldı. Salon Olimpik Deneme yarışmalarına katılan sporcularımızın aldıkları sonuçları değerlendiren Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, sezonun ilk yarışında sporcuların en iyi dereceleri elde ettiklerini söyledi.

Sporcuların aldıkları sonuçlardan mutlu olduğunu belirten Gülhan, “Amacımız her zaman olduğu gibi Türkiye şampiyonu olmak ve Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Benim başta Erdek halkından ve yakın çevremizden isteğim çocuklarını spora yönlendirmeleridir. Bu konuda elimden gelen desteği vermeye hazırım. Önümüzde uzun bir sezon var, bu uzun sezonda sporcularıma güveniyorum. Son olarak bizlerden desteğini esirgemeyen yetkililer ile velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.