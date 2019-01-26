Erdekli atletler olimpiyat kampına katıldı

Erdek'ten 2 sporcunun, katılma hakkı elde ettiği 2024 olimpik eğitim kampı İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve 2024 Olimpiyat oyunları aday kadroda yer alması muhtemel sporcular Olimpik Hazırlık ve Eğitim Kampı İstanbul'da başarıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan U14 ve U16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonalarında önemli derecelere göre sporcu ve antrenörlerin davet edildiği kampa; Balıkesir bölgesinden sadece Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Aleyna Karaca ve Tuğçe Soyuak katılıyor.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan ile birlikte kampa davet edilen Aleyna Karaca yüksek atlama dalında, Tuğçe Soyuak ise sprint dalında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kampta sporculara; sporcu beslenmesi, sporcu psikolojisi, etkili iletişim ve doğru dinlenme gibi konular üzerinde uzman kişiler tarafından eğitimler verilirken, Türkiye Atletizm Federasyonu'na bağlı diyetisyenlerinde hazır bulunduğu kampta, özellikle sporcu beslenmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor.