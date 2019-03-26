Erdek'li atletlerden büyük başarı

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup müsabakalarının yapıldığı Çanakkale'de yarıştı. Yarışmalarda Erdekli sporcular büyük başarı elde etti.

Çanakkale'de yapılan Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Denizli, Antalya, Sivas, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep takımlarının katıldığı “Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakaları” büyük çekişmelere sahne oldu. 2005-2006-2007 doğumlu kız ve erkek sporcuların katıldığı atletizm müsabakalarında; 60 Metre, 80 Metre, 800 Metre, bin 500 Metre, 2 bin Metre, 100 Metre Engelli Koşu, Gülle Atma, Cirit Atma, Uzun Atlama, Yüksek Atlama ve 5x80 Metre Bayrak Yarışı olmak üzere 11 dalda yarışmalar yapıldı.

Bu yarışmalara Balıkesir'i temsilen “Erdek Atletik Gençlik Ve Spor Kulübü” sporcuları da katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında derece elde eden sporculardan Zeren Güven, Derya Sayraman, Dilek Polat, Arda Ersönmez, Cenk Karabacak ve Kadir Taylan 13-14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Yarışmayı değerlendiren Erdek Atletik Gençlik Ve Spor Kulübü Başkanı, aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi'ni çok önemsediklerini söyledi. Alt yapının gelişimi, bu yaş grubundaki sporcuların kendilerini test etmeleri değerlendirmeleri, öz güvenlerini geliştirmeleri açısından Anadolu Yıldızlar Ligi'ni çok önemsediklerini belirten Gülhan, “Kulübümüzün ve şahsımın asıl amacı çocukları sporun sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutup onların bedenen, ruhen ve zihnen gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu hedeflerimizin devamında gelecek olan sporsal başarılar sonraki hedeflerimizdir. Kulüp olarak çok yoğun çalışmaktayız. Hedeflerimizi tutturmak için buna mecburuz. Eğer başarı istiyorsak yorulmadan, sıkılmadan, istikrarlı bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Sağlığımız el verdiği sürece her yıl olduğu gibi, bu yılda, gelecek yıllarda da Türk sporuna sporcu yetiştirmeye devam edip, Erdek'in spordaki başarı yüzü olmaya devam edeceğiz” dedi.