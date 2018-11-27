Erdekli avcılar dev domuzları avladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ ve kırsal mahallelerde aç kalan dev gibi domuzların ekili arazilere inmesi sonucu, avcılar silahlanıp domuz avına çıktı.

Erdek İlçesinde dağlık alanlarda yaşayan ve aç kalan domuzlar Ocaklar ve Narlı mahallelerine inmeye başladı. Halkın tedirgin olması ve ekili arazilerin domuzlar nedeniyle zarar görmesi üzerine avcılar, silahlanıp domuz avına çıktı.

Erdekli avcılar, domuzların aç kalmaları nedeniyle, ilçe ve köylere kadar indiğini ve halkı tedirgin ettiğini belirtti. Bu nedenle de silahlanıp domuz avına çıktıklarını belirten Nejat Yayla, "'Domuzla mücadele için sürek avına çıkıyoruz. Domuzlar, ilçemizin genelinde tarım alanlarını perişan edip, ekili ürünlere zarar veriyorlar. Mahalle halkından tarla ve bahçeleri olan komşularımız bizlere dert yanıyorlardı. Biz de avcı arkadaşlarımızla birlikte sürek avına çıktık. Narlı mahallesinde domuz sürüsüne denk gelince tüfeklerimizle domuzları vurduk. Domuzların yanına gittiğimizde her birinin küçük bir dana büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilo ağırlığı olduğunu fark ettik. Bu sürek avında 4 domuzu vurduk ama sürüde daha çok domuz var. Onun için sürek avına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.