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Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu

Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, 1 Eylül’de başlayan 2020-2021 deniz av sezonunun ilk günlerinin umut verdiğini belirtti.

Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, 1 Eylül'de başlayan 2020-2021 deniz av sezonunun ilk günlerinin umut verdiğini belirtti.


Yeni av sezonunda bol miktarda sardalyenin yanı sıra hamsi ve istavrit çıktığını açıklayan Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, “Şu sıralar sardalyenin tam zamanı. Vatandaşlarımız, mevsim balığı sardalyeyi bol bol yesinler. Bugünlerde lüfer balığının pek umut verici. Deniz suyunun soğuması ile birlikte balık artacaktır. Geçen yıl palamut pek çıkmamıştı. Bu yıl bol palamut bekliyoruz” diye konuştu.


Demiray, Erdek Körfezi'nde, önceki yıllarda çok görülen trolle avlanmanın azaldığını bildirdi. Daha önce dernek statüsünde olan kuruluşlarının, 7 yıl önce kooperatife dönüştüğüne dikkati çeken Demiray, halen biri gırgır denilen büyük deniz motoru, diğerleri küçük tekne olmak üzere 28 üyeleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

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