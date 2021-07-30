Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı

Öğretmen olan Hüseyin Budak'ın oğlu, Tarık Çevikel İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökay'ın başta Bursa olmak üzere ülke düzeyinde katıldığı birçok yarışmadan aldığı birincilikleri, dereceleri ve madalyaları bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Satranç Federasyonu'nun düzenlediği birçok yarışmada başarılı sonuçlar alan Gökay Budak, 2-3 Ağustos 2021'de yapılacak Satranç Balıkesir İl Şampiyonası'nda, kendi yaş grubunda yarışacak.