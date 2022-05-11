Erdekli muhtarlara kadına şiddet semineri

Erdek Kaymakamlığı tarafından merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına yönelik "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" semineri düzenlendi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atasoy'un girişimiyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" konularında farkındalık artırıcı ve duyarlılık kazandırılması amacıyla eğitim semineri verildi. Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde; muhtarlar mahallelerinde olan bitenden haberdar olan yegane kişiler olması, geniş kitlelere düzenli olarak ulaşabilme potansiyeline sahip olmaları nedeniyle, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik " konularında bilgilendirildi.

Konunun uzmanı tarafından verilen eğitimde; aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, kız çocuklarının eğitimi, erken evliliklerin zararları, erken yaşta evlilik sorununun çözümü, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri ile evliliğe ilişkin mevzuat konuları muhtarlara anlatıldı.