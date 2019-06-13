Erdek'li sporcularından Müdür Arıcıoğlu'na ziyaret

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü başarılı sporcuları Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporcuları, 2024 Olimpiyatları Aday Adayı Milli Sporcuları, Kulübün Başkanı ve aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan ile Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu'yu makamında ağırladı. Sporcuların her biriyle ayrı ayrı sohbet eden Arıcıoğlu, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti. Arıcıoğlu, “Sporda başarılı olmanın tek yolu çalışmaktan geçer, sizlerde bunu gayet güzel yapıyorsunuz. Ve sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Sizlerin başarısıyla bizler gururlanıyoruz. Sizlere, antrenörünüze ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. En kısa zamanda bende sizleri ziyaret edeceğim” dedi.