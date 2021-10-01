Erdekli zeytin üreticisi yağmuru bekliyor

Zeytinin mayıs ayı sonu, haziran ayının ilk yarısı ile temmuz ayının 15'ine kadar çiçek oluşumu dönemine kadar iki kez sulanması gerektiğine dikkati çeken Şenol, şunları söyledi: “Sulanabilen bir tarım alanından ikinci ürün bile alınabilir. Bunun en güzel örneği Ballıpınar'dır. Düzenli olarak sulanabilen Ballıpınar Mahallesi'nden 4-5 çeşit ürün alınıyor. Bu dönemde de Kapıdağ ve Erdek zeytin ağaçlarının yağmura ihtiyacı var. Eğer gerekli yağmur olursa 9 bin tonluk rekolte beklentimiz var. Bunun 6 bin tonu sofralık, 3 bin tonu ise yağlık zeytin. Ama ekim ayına kadar istediğimiz yağmuru alamazsak, 9 bin tonluk rekolte beklentimizin 4.500 tonu sofralık, 4.500 tonu ise yağlık olur.”

Şenol, düzenli bir sulamanın ağaç başı verimi ve kaliteyi artıracağını, aynı zamanda ağaçların kendini yenileyeceğini belirterek, “Bunun en güzel örneği İznik'teki zeytinlerdir” dedi.