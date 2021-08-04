Erdekspor Kulübü Başkanı Bayraktar: “Öncelikle kendi çocuklarımız”

Halen Erdekspor Kulübü yaz okullarının çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Şadi Bayraktar, “Henüz, amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Açıklandığı takdirde U-15, U-17 ve Süper Amatör Lig kategorilerinde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde kırmızı-beyazlı takımı Süper Amatör Lig'de çalıştıracak antrenörle anlaşacaklarını belirten Bayraktar, “Öncelikle geçen yılki hocamız Erol Yaver ile görüşeceğiz. B planımızda ise Faruk Ahlatlı var” diye konuştu.

Bölgesel Amatör Ligi(BAL) ülke koşulları için yararlı görmediğine işaret eden Bayraktar, “Biz, alt yapımıza yöneleceğiz. Bandırma ve Gönen'den de kabiliyetli gençlerimizi kadromuza katmaya çalışacağız” dedi.