Erdek'te 130 kişilik korona denetim ekibi işbaşında

Balıkesir il genelinde korona virüs vakalarının yükselmesi sonrası Erdek'te 130 kişinin görev yaptığı denetim ekibi oluşturuldu.

Erdek korona virüs önlemlerine uyulup uyulmadığı kontrol eden denetim ekipleri ilçedeki işyerleri, sahil bandı, meydanlar, cadde ve sokaklarda sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'da korona denetim ekibi ile birlikte denetimlere katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Balıkesir'in çok yüksek riskli iller arasında yer alması denetimlerin gözle görülür şekilde artmasına neden oldu. Korana virüs önlemleri konusunda vatandaşları uyaran Kaymakam Atasoy, esnafları, cadde ve sahil boyunda gezen vatandaşlara pandemi kurallarının önemine dikkat çekti.

Artan vakaların önüne geçebilmek için her vatandaşın üzerine sorumluk düştüğünü dile getiren Kaymakam Atasoy, “Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Ayrıca ev gezmelerine ara vermemiz gerekiyor. Son yapılan araştırmalarda ev gezmelerinin, doğum günü kutlamalarının vaka sayılarının artışında etkili olduğu ortaya çıktı. Bir kez daha vatandaşlarımızı pandemi kurallarına uymaları yönünde uyarmak istiyorum“ dedi.

Kontrollü normalleşme döneminde, çok yüksek risk grubundan hızlı bir şekilde kurtulabilmemiz ve biran önce normalleşmenin sağlanabilmesi için yeni dinamik denetim sürecine girildiğine vurgu yapan Kaymakam Atasoy, “Kamu kurumları, yerel yönetim, meslek odalarının azami desteği ile hep birlikte sahadayız ve başaracağız” diye konuştu.

Bu doğrultuda oluşturulan denetime, Kaymakam Atasoy beraberinde Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlankul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş'ta katıldı.