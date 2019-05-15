Erdek'te 19 Mayıs coşkusu başladı

Erdek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla hazırlanan kutlama programları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Erdek'te de pazar günü kutlanacak. Kutlamaların 100. yılı olması sebebiyle ilçemizde bu hafta planlanan etkinliklerle kutlama haftası oluşturuldu. Etkinlikler, yapılan gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Salman Koçu, okul müdürleri, İlçemizdeki tüm ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı. Kapıdağ MTA Lisesi bandosu eşliğinde Ali Haydar Sarı sahil bandı üzerinde başlayan yürüyüş, cumhuriyet alanında sona erdi. Alanda İstiklal Marşı sonrası, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Karşıyaka ÇPA Lisesi ve Nerime Yüksel Ortaokulu halkoyunları ekiplerinin halkoyunları gösterileri ile Muzaffer Gürer Ortaokulu ritim grubunun dinletisi vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.. Ardından kurulan platformda müzik öğretmenlerinin öğrencilerle birlikte sunduğu gençlik konseri büyük bir beğeni ve coşkuyla izlendi. Gençlik Haftası etkinlikleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan münazara etkinliği, sahile bisiklet turu etkinliği ve ağaç dikim ile devam edecek.