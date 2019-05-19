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Erdek'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erdek’te de kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erdek'te de kutlandı. Kutlama törenleri Erdek Cumhuriyet meydanında saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk Sunma töreni ile başladı.


Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Eylül Stadında devam etti. Günün anlam ve önemini dile getiren konuşmayı Erdek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Salman Koçu yaptı. Koçu, gençlere seslenirken, “Binlerce şehit vererek, büyük sıkıntılar ve özveriler sonucunda kurulan bu cumhuriyet sizlere emanettir. Sizler, Atatürk'ün bu eserinin temel taşlarısınız” dedi. Erdek Anadolu Lisesi öğrencisi Yahya Çiftlik'in coşkuyla seslendirdiği “Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi” büyük alkış topladı. Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Kurt'un seslendirdiği şiirin ardından Bandırma'dan gelen “Keskin Ayaklar Halk Oyunları Ekibi” gösterilerinin gösterisi alkışlarla izlendi.


Yıl içinde yapılan spor, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında, ilçe çapında ve ülke düzeyinde dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ve Cumhuriyet Savcısı Esat Sevmiş verdi.


Kutlama programı, Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi ve ilçedeki tüm liselerin arka arkaya yaptıkları spor gösterileriyle sona erdi. 18 Eylül Stadı'nda gerçekleşen kutlamaya Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ve Cumhuriyet Savcısı Esat Sevmiş'in yanı sıra kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

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