İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.


Edinilen bilgiye göre Erdek ilçesinin Ocaklar ile Narlı arasında akşam üzeri elektrik direğinden çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik yandı. Vatandaşların 112 acil arama hattını araması sonrası yangına Orman ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma işlemleri sürüyor. Yetkililer yangının elektrik direğinden meydana geldiğini açıkladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.