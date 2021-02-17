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Erdek'te 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı

Erdek Ticaret Odası tarafından tedarik edilen 55 adet klavyeli tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

İstiklal İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen tablet dağıtım törenine ihtiyaç sahibi öğrenciler ile velileri katıldı.


Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı F. Özlem Sarı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında online eğitim alan ihtiyaç sahibi 55 öğrencinin klavyeli tablet ile buluşturulduğunu söyledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Erbil Camgöz, “İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde tespit ettiğimiz 55 ihtiyaç sahibi öğrencimizi EBA uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin canlı yayın derslerini takip edebilmeleri için tabletleri ile buluşturduk. İhtiyaç sahibi diğer öğrencilerimizi de en yakın sürede tabletleri ile buluşturacağız. Online eğitim alan öğrencilerimize başarılar diliyor en kısa sürede yüz yüze eğitim de buluşmak üzere" diye konuştu.

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