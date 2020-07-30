Erdek'te 8 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek’te kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen E.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek'te kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem yaptı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kenevir ele geçirildi. E.E.'nin, yasa dışı ekim yaptığı bölgede gerçekleştirilen kontrollerde 8 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği ve 1 pala ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.