Erdek'te Aile Hekimliği değerlendirildi

Mahmut Ekiz, Balıkesir'de 2010 yılı Ekim ayında başlatılan ve 9 yaşına giren Aile Hekimliği sistemini değerlendirdi.

Erdek'te çalışan toplam 9 aile hekiminden merkezdeki beşinin sistemin başlangıcından itibaren görev başında olduğunu, Karşıyaka ve Ocaklar Aile Sağlığı Merkezindeki hekimlerin birkaç kez değiştiğini ifade eden Dr. Ekiz, “Erdek İlçe sağlık müdürü olarak, aile hekimlerimizin çalışmalarını sürekli gözlemlemekteyiz. Maalesef aile hekimlerine başvuran kişi sayımız yeterli düzeyde değildir. Kişinin aile hekimini bilmesi, tanıması ve ona sık sık başvurarak sağlık durumu hakkında bilgi alması çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı kişiye yönelik birçok uygulamasını aile hekimleri üzerinden geliştirmektedir ki, bunlar içinde özellikle aşırı kilonun kontrol altına alınması, uzun süreli hastalıkların izlenerek zararlarının azaltılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılarak sessiz seyreden hastalıkların erken ortaya çıkarılması gelmektedir. Ancak ne yazık ki hala aile hekiminin kim olduğunu bilmeyen, yılda bir kez bile aile sağlığı merkezine gelmeyen yurttaşlarımız bulunmaktadır. Tamamı ücretsiz olan aile hekimliği uygulamaları, devletimizin sağlığa yaptığı en büyük yatırımlardan biridir. Kansızlık, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, guatr ve birçok hastalık, yapılacak basit bir kan tetkiki ile tespit edilebilmektedir” dedi.