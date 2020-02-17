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Erdek'te “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası

Erdek’te ilkokul ve ortaokul öğrencileri “Akıl ve Zeka Oyunlarında kıyasıya yarıştı.

Erdek'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri “Akıl ve Zeka Oyunlarında kıyasıya yarıştı.


Erdek'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuva Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası ilçe finalleri, İlkokul öğrencileri için Qbitz, Mangala, Pentago ve Equilido oyun türlerinde, Ortaokul öğrencileri için Mangala, Pentago, Reversi ve Kulami oyun türlerinde yapıldı. Erdek'i Balıkesir il finallerinde temsil edecek öğrenciler belirlendi.

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