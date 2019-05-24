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Erdek'te Amatör Denizci belgesi sınavı yarın

Erdek’te 2018 yılının Aralık ayında başlayan Amatör Denizci Eğitim ve Sınavları devam ediyor.

Erdek'te 2018 yılının Aralık ayında başlayan Amatör Denizci Eğitim ve Sınavları devam ediyor. Erdek'te 6 aylık sürede iki bin 103 adet Amatör Denizci Belgesi verildi.


Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, Türkiye çapında başlatılan Amatör Denizci Eğitim ve Sınavlarının Erdek' te de devam ettiğini söyledi. Erdek Liman Başkanı Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Erdek'te geçtiğimiz Aralık ayında başlatılan Türkiye çapında ‘Hedef 2023: 1 milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında ilçemizde 4 sınav düzenlendi. Bu düzenlenen sınavlarda iki bin 103 adet Amatör Denizci Belgesi verildiğini belirten Yıldırım, “Bunun yarın yapılacak 5. sınavla birlikte iki bin 500'ü bulması bekleniyor. Talep olduğunda 2023'e kadar toplam 1 milyon kişiye belge verilecektir” dedi.

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