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Erdek'te amatör denizci eğitimleri ve sınav uygulamaları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın talimatıyla 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonunda Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, ‘denizci millet denizci ülke’ hedefine ulaşmak için Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına Erdek Liman Başkanlığı öncülüğünde başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatıyla 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonunda Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, ‘denizci millet denizci ülke' hedefine ulaşmak için Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına Erdek Liman Başkanlığı öncülüğünde başlandı.


Erdek'te başlayacak amatör denizci eğitimleri ve sınav uygulamaları hakkında açıklama yapan Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, ilk sınavın 8 Aralık 2018 günü yapılacağını ifade etti. Sınavların daha sonra da 2023 yılına kadar süreceğini belirterek “İnsanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Liman Başkanlığımız tarafından Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına başlanmıştır. 'Hedef 2023 bir milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'e kadar, bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Liman Başkanlığımız tarafından Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına başlanmıştır. Söz konusu Amatör Denizci Belgeleri süresiz olarak düzenlenecek olup, bu belge ile tam boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler (ticari amaçla kullanılmayan tüm tekneler dahil kullanılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak eğitim ve sınav sonrasında başarılı olan kişilere Amatör Denizci Belgesi düzenlenecektir. Bizim her zaman savunduğumuz gibi; üç tarafı denizlerle çevrili, iç denizi olan bir ülkede denizci millet söylemi sözde kalmamalıydı. Bugün 210 bin olan amatör denizci sayısının 1 milyona çıkması ülkemiz açısından dönüm noktası olacaktır"dedi.

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