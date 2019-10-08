Erdek'te anne sütünün önemi anlatıldı

Erdek'te 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Emzirme Haftası' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı hayat için şart koşulurken, her yıl Ekim ayının ilk haftası ''Dünya Emzirme Haftası'' olarak kutlanıyor.

Bebek dostu hastane unvanına sahip olan Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanenin poliklinik katında kurulan stantta gebelere, bebeği olan annelere, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen, Gebe Eğitim Hemşiresi Özlem Dizman, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları klinik sorumlu hemşiresi Filiz Boskurt tarafından toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla anne sütünün teşviki, emzirmenin önemi konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Kurulan standa hastane Başhekimi Yalçın Düker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Soner Sarı, İdari ve Mali İşler Müdürü Suat Yetkin, Müdür Yardımcısı Meral Eroğlu katılarak eğitime katkıda bulundular.