Erdek'te araç yangını korkuttu

Balıkesir'in Erdek İlçesinde gece meydana gelen araç yangını çevreye korku dolu dakikalar yaşattı.

Erdek Sahil mahallesinde park halinde bulunan Gökhan F.'e ait, 10 TM 771 plakalı özel otomobil'den dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan araç otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.