Erdek'te arazi yangını korkuttu

Erdek'in kırsal Çakıl Mahallesindeki ormanlık arazide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dün gece saat 23.45 sularında Fenerlik mevkii üst tarafında yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla Erdek itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede yangın mahalline gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm otluk ve gevenlik alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.