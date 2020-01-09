Erdek'te asayiş toplantısı yapıldı

Erdek'te, 2020 yılının ilk güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Ekrem Çalık başkanlığında yapıldı. Asayiş toplantısında polis ve jandarma tarafından yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan 401 kişinin yakalandığı açıklandı

Erdek İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Kaymakam Ekrem Çalık başkanlığında, Erdek Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek Jandarma Karakol Komutanı Jnd. Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku ve Sahil Güvenlik Komutanı Dz. Yüzbaşı Bekir Kalyoncu'nun katılımıyla Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Suç oranlarında düşüş kaydedildi

2019 yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda; Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları hakkında mukayeseli suç artış-azalış ve aydınlanma oranları hakkında yapılan incelemede asayiş suçlarının tamamında 2018 yılı 12 ayını kapsayan dönemde bin 258 olay meydana gelmiş iken bu sayı, 2019 yılı 12 aylık döneminde bin 166 olayla yüzde 7 düşüş gösterdiği aktarıldı. Şahsa karşı işlenen suçlar, bir önceki yıl döneminde 671 olay, 2019 yılında 586 olayla yüzde 13 düşüş gösterdiği, dönemler arasında başarı oranı her iki dönemde de yüzde 98 olarak gerçekleştiği, şahsa karşı suçlarda yoğunlaşan suç türleri kasten yaralama, tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları olduğu, mala karşı meydana gelen olaylarda Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 2018 yılının 12 aylık döneminde 235 olay gerçekleşirken, 2019 aynı döneminde 208 olay olmak üzere yüzde 11 düşüş yaşandığı kaydedildi.

Toplantıda bilgilendirmenin devamında: “Millete-Devlete Karşı İşlenen Suçlarda 2018 ve 2019 yıllarında 27 olay gerçekleşmiş, Topluma Karşı İşlenen Suçlarda 2018 yılında 126 olan olay sayısı, 2019 yılında 158 olarak yüzde 25 artış gerçekleşti. Narkotik olayları 2018 yılında 31 iken 2019 yılında 40 suça ekipler tarafından müdahale edildi. Trafik Suçları ile ilgili olarak 2018 yılında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile 62, 2019 yılında ise 52 işlem yapıldığı,2019 yılında ise 33 maddi hasarlı 63 yaralamalı olmak üzere toplam 96 trafik kazasına müdahale edilerek işlem yapıldı. Bu kazalarda 2018 yılında 101, 2019 yılında 72 kişinin yaralandığı ve tüm bu olaylarla birlikte 2018 yılında 686 araç 2019 yılında ise 669 aracın trafikten men edildi. 2018 yılı içerisinde 109 suça sürüklenen çocuk, 188 mağdur olmak üzere, toplam 297 çocuğa işlem yapılmış, 2019 yılı içerisinde 51 suça sürüklenen çocuk, 171 mağdur olmak üzere, toplam 222 çocuğa işlem uygulandı. Erdek'te ekiplerimiz rutin görevleri ve yapılan uygulamalarda 2018 yılında 13 bin 287 şahsa 2019 yılında ise toplam 39. bin 383 kişiye GBT kontrolü yapmış GBT kontrolü yapılan şahıs sayısı dönemler arasında yüzde 196 artış göstermiştir. Yapılan bu kontrollerde 2018 yılında hakkında arama kararı bulunan 160 şahıs yakalanmış, 2019 yılında ise % 95 artış ile 312 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiler.

Erdek'te 2019 yılında 401 aranan şahıs yakalandı

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylar ele alındığında ise; Şahsa karşı işlenen olaylarda 2018 yılında 136, 2019 yılında ise 142 olay meydana geldi. 2018 yılına oranla yüzde 4' lük bir artış meydana geldi. Meydana gelen olayların aydınlatılma oranı 2018 yılında yüzde 100, 2019 yılında yüzde 99 olarak gerçekleşti. Tüm suç oranlarında 2018 yılı 446, 2019 yılı 607 olay meydana gelmiş, 2019 yılında bir önceki yıla oranla işlenen suçlarda yüzde 36 artış gerçekleşmiştir. Yıl boyunca 45 bin 220 kişi uygulamalarda GBT kontrolüne tabi tutulmuş, haklarında yakalama kararı bulunan 89 kişi tespit edilerek adli makamlara sevk edilmiştir. 2019 yılı içerisinde 593 araç trafikten men edilmiş, alkollü araç kullanmaktan 26 kişinin ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandığı açıklandı.