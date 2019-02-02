Erdek'te bağ evinde yangın: 1 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına traktörle müdahale etti.

Çayağzı kırsal mahallesinde Kemal Hekim'e ait bağ evinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği'ne haber verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, bağ evine arozözün çıkamaması sebebiyle bir süre traktör beklemek zorunda kaldı. Traktörün gelmesiyle birlikte yangına müdahale eden ekipler, uyumakta olan ev sahibi Kemal Hekim'i bağ evinden yaralı olarak kurtarıp 112 ekiplerine teslim ettikten sonra yangını kısa sürede söndürdü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kemal Hekim, tedavisi devam etmek üzere Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Kemal Hekim'in çıkan dumandan zehirlendiği, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebini araştıran itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyor.