Erdek'te “Bağımlılıkla Mücadele” semineri

“Bağımlılıkla Mücadele” seminerin açılış konuşmasını Bandırma RAM Müdürü Erol Gülle yaparken, “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer, Aile ve Bağımlılık Danışmanı Gökhan Öztürk tarafından verildi. Madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldığı seminerde yapılan sunumlarda, uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirmesi için yapılması gerekenler, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı.

Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda verilen seminere, Erdek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fethi Güvem ve Ümit Oktay, Bandırma RAM Müdürü Erol Gülle, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan ile öğrenci velileri katıldı.