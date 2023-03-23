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Erdek'te bahçede çalışırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bahçesinde çalışırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bahçesinde çalışırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde şehir mezarlığı yakınlarında bahçesinde çalıştığı sırada fenalaşan İsmail Güzel (67) kalp krizi geçirdi. Başka bir bahçede çalışan bir vatandaş, durumu fark ederek 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Güzel hayata döndürülemedi. Bölgeye gelen emniyet güçleri, savcılık talimatıyla inceleme başlatarak, şüpheli ölüm olma ihtimaline karşı cenazeyi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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