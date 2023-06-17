İhlas Haber Ajansı

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Erdek'te beklenen yağış gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları gerçek oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları gerçek oldu. Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyarıların ardından bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.


Balıkesir'in Erdek ilçesinde başlayan yağış şiddetini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde devam eden yağmur yağışı kısa sürede Erdek merkezinde bir çok cadde ve sokağın göle dönmesine sebep oldu.Yayaların ve sürücülerin de zor anlar yaşadığı Erdek'te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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