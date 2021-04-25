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Erdek'te bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi, çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeni ile karantinaya alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi, çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeni ile karantinaya alındı.


Karantina kararı ile ilgili olarak Balıkesir Valiliğince yapılan açıklamada, “Erdek'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.04.2021 Pazar günü saat 12.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

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