Erdek'te “Bir Umut da Sen Ol” projesi

Erdek'te Öğretmen ve öğrenciler “Kök Hücre” konusunda bilgilendirildi. Erdek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Mücella Çimen ve öğrencileri tarafından, Kök Hücre Bağışı hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Erdek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmen Mücella Çimen nezaretinde Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde eğitim veren tüm okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere “Bir Umut da Sen Ol” projesinin devamı olan “Kök Hücre Bağış Gönüllüsü Arama” kampanyası hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. “Bir Umut da Sen Ol” projesi kapsamında bilgilendirme yapan Öğretmen Çimen, bilgilendirme sunumunda bir araya gelinen öğretmen ve öğrencilere şu açıklamalarda bulunuldu, “Kök hücre bağışçısı olmak için yapmanız gereken tek şey 18-50 yaş aralığında olup size en yakın Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne giderek kök hücre bağışçısı olmak istediğinizi bildirmek ve yalnızca 3 tüp kan vermek. Kan grubunuzun, cinsiyetinizin hiçbir önemi yok. Kızılay'a kök hücre bağışçısı adayı olmak için bir kere numune vermiş olmanız yeterli olup, vermiş olduğunuz numune kök hücre bağışı işlemi değildir, kök hücre bağışçısı adayı olmanızı sağlar. Kök hücre bağışçısı adaylarına ait doku verileri TÜRKOK Kemik İliği Bankası veri tabanında 55 yaşına kadar saklanmaktadır. Bir hasta ile uyumunuzun gerçekleşmesi durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Uyum tespit edilmediği sürece tarafınıza geri dönüş yapılmayacaktır. Kök hücreler devamlı olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahip olduğu için bağış işleminden sonra bağışçının kök hücreleri 1-3 haftada tekrar eski sayısına ulaşacaktır” şeklinde bilgi verdi.