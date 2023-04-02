Erdek'te Caretta Caretta kıyıya vurdu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahile cansız deniz kaplumbağası caretta caretta vurdu.

Erdek, Ballıpınar-Şahinburgaz Mahalleleri arasında bir koyda balık tutan amatör balıkçı Abdullah Hayta, caretta carettayı görünce önce heyecanlandığını, kaplumbağanın ölmüş olduğunu anlayınca çok üzüldüğünü ifade etti.

Caretta caretta, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar arasında yer almakta ve bu türün korunması için çeşitli çalışmalar yürütülmekte.