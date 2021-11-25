Erdek'te çeşme suları çamurlu akıyor

Erdek'te, birçok vatandaşın içme suyu ihtiyacını giderdiği Çarşı Camii'nin yanındaki çeşmenin suyunun az ve çamurlu akması eleştirilere yol açıyor.

Erdek'te sokakta bulunan çeşmelerde problem yaşanıyor. Erdekli vatandaşlar, “Bu çeşmenin suyu eskiden gürül gürül akardı. Ayrıca dört beş kurnası da vardı. Şimdi sadece iki kurna kaldı. Onların da suyu çok az akıyor. Su doldurmak için uzun süreler beklemek zorunda kalıyoruz” dediler.

Diğer yandan Yalı mahallesi Zeki Yavuz "Sokakta bulunan çeşmeden ise çamurlu su akıyor. Uzun yıllardan beri mahalle halkına hizmet veren bu çeşmeden yaklaşık bir haftadan beri çamurlu su akıyor. Aynı zamanda cumartesi pazarının bulunduğu alanda bulunan bu çeşme pazarcı esnafının da su ihtiyacını gideriyordu. Berrak gibi su akan çeşmeden, ne oldu da son günlerde çamurlu su akmaya başladığına anlam veremeyen vatandaşlar, BASKİ yetkililerini uyararak çeşmenden çamurlu su aktığını belirterek, çeşmenin suyunun eskisi gibi bol ve temiz akması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.