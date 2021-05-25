Erdek'te çiftçiler zararlarının karşılanmasını istiyor

Erdek'te yağış ve fırtınadan zarar gören çiftçiler zararlarının karşılanmasını istiyor.

Erdek'te hafta sonu meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, zeytin bahçelerinde ise ağaçların dalları kırıldı. Erdek'in kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle tarlalara ekilen mor soğan fideleri ve bazı evler zarar gördü.

Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, sağanak yağmur ve şiddetli yağış nedeniyle, Kapıdağ'dan boşalan sular mahallemizin ortasından geçen derenin taşmasına neden oldu. Dereden taşan sular ovada bir ay önce ekimini yaptığımız mor sağan fidelerine zarar verdi. Yaklaşık 100 dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Kiraz ağaçları sular altında kaldı, daha sonra sokaklardan da evlerimize kadar girdi” dedi.

DSİ tarafından derede ve kanallarında geçtiğimiz yıllarda temizlik yapıldığını hatırlatan muhtar Sezer, “Dereler temizlenmesiydi mahallede daha büyük bir felaket yaşanabilirdi” dedi. Mahalle halkı olarak zararlarının büyük olduğunun altını çizen Muhtar Sezer “Zararımız çok büyük, geçim kaynağımız tarım, mahsullerimiz büyük zarar gördü. Zararımızı gerekli yerlere ilettik. İnşallah devletimiz sesimizi duyar da bize sahip çıkar” dedi.