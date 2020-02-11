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Erdek'te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Balıkesir’in Erdek İlçesi kırsal Çakıl Mahallesinde günlerdir toplanmayan çöp yüzünden sokaklar kokmaya başladı.

Balıkesir'in Erdek İlçesi kırsal Çakıl Mahallesinde günlerdir toplanmayan çöp yüzünden sokaklar kokmaya başladı. Erdek Belediyesi'nin biriken çöpleri toplamaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Erdek'e bağlı kırsal Çakıl Mahallesi Erdek Belediyesinin ilgisizliği nedeniyle çöp yuvasına döndü. Mahalle sakinleri temizlik görevlilerinin mahalleye uğramamasına isyan ettiler. Yerel seçimlerde AK Parti'ye yüzde 90 oy çıkaran mahalle sakinleri CHP'li Erdek Belediyesinin bu nedenle kendilerini cezalandırdığını iddia ettiler. Çakıl'da ki çöp yığınlarının artık insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığını belirten vatandaşlar, belediyenin ivedi bir şekilde çöp kamyonu göndererek, mahalleyi temizlemesini istediler.

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