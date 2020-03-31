Erdek'te denetimler aralıksız sürüyor

Tüm dünyayı saran korona virüsün yıkıcı etkisinden korunmak için her geçen gün alınan tedbirler doğrultusunda Erdek'te de denetimler aralıksız sürüyor. Sokağa çıkma kurallarına uymayan bazı 65 ve üstü yaşlılara cezai işlem uygulandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Erdek'in giriş-çıkışlarında kurulan 2 ayrı noktada denetim yapıyor. Denetim noktalarında, Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanlarınca, korona virüsün en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. "Şehirler arası Taşıma Kısıtlılığı" getirilmesinin ardından yolcu otobüsleri de durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor. Şehirler arası otobüs seyahat izin kurulunun iznini alan yolcular, Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetiminde, İlçe Sağlık Kurulunun ekipleriyle yolcuların ateş ölçümü ve sağlık kontrolleri yapılarak izin verildi, kurallara uymayan bazı 65 ve üstü yaşlılara cezai işlem uygulandı. İstanbul, Bursa ve Çanakkale'den ilçeye gelen ve çıkış yapan araçlarda 2 ayrı şeritte eş zamanlı 2 yönlü olarak uygulama yapıldı. Uygulama sırasında 567 araç ve araçlarda bulunan 702 yolcu ve sürücünün ateş ölçümleri yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde cezai işlem olarak 65 yaş ve üstü kuralını ihlal eden İstanbul'dan gelen çok sayıda vatandaşa 5326 sayılı kanunun 32. Maddesi gereği hükumet emirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı, Erdek'te ikamet edenlere de eşlik edilerek evlerine kadar gitmeleri sağlandı. Civar ilçelerden gezi amaçlı gelenlere ise; konunun önemi anlatılarak gönüllü olarak geri dönmeleri sağlandı. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."