Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sebebiyle 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Erdek'te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık, antik Kyzikos kentine ait olduğu söylenilen liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden oldu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu.