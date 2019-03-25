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Erdek'te deniz çekilmesi yaşanıyor

Erdek’te son yılların en büyük deniz çekilmesi görüldü.

Erdek'te son yılların en büyük deniz çekilmesi görüldü. Çevre sakinleri daha önceki yıllarda da zaman zaman deniz çekilmesinin yaşandığını ancak son deniz çekilmesinin her zamankinden daha çok gerçekleştiğini belirttiler.


Erdek Düzler sahillerinde Erdek-Edincik kavşağından askeri kamplara kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridinde yer yer sahilden 10 ila 40 metreye kadar gerçekleşen deniz çekilmesi sonunda daha önce denizde bulunan iskeleler karada kaldı, Kyzikos Antik Kenti'nin iskelesi ortaya çıktı. Denizin yaklaşık 1 metre alçalması ve çekilmesiyle çok sayıda adacık ortaya çıkarken, sahil şeridinde midyeler, denizyıldızı ve dip yosunları açığa çıktı. Çevre sakinleri bir haftadan beri devam eden deniz çekilmesinin en çok geçtiğimiz Pazar günü görüldüğünü söyledi.

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