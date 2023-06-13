Erdek'te deniz sezonu açıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Erdek halkı ve tatilciler denize akın etti.

Erdek ilçe merkezinde ki Kurbağlı ve Çuğra plajları tatilcilerin tercih ettikleri yer oldu, denizin ve güneşin keyfini sürmek isteyen vatandaşlar plajlara akın etti. Erdek'te hava sıcaklıklarının son bir haftadır artmasıyla birlikte serinlemek için en iyi seçenek denize girmek oldu. Denize gitmeyen vatandaşlarda güzel havanın tadını çıkarmak için sahil bandında yürüyüş yaparak güzel bir gün geçirme fırsatını buldular.