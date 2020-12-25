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Erdek'te deprem denetimi

Erdek’te işyerlerinde belediye ekipleri depreme dayanıklılık denetimi yapıyor.

Erdek'te işyerlerinde belediye ekipleri depreme dayanıklılık denetimi yapıyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi ülkemiz, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de oluşacak depremlerin büyük hasarlara yol açmasını önlemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizde son olarak meydana gelen depremler sonrasında da, işyerlerinde kolon-kiriş kesilmelerinden kaynaklı yıkımların olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından, ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin mimari ve statik projelerinde gösterilen kolon ve kirişlerin projeye uygunluğu, tahribat olup olmadığı, ölçülerin kontrolü hususlarında gözleme dayalı şekilde yerinde denetimleri yapılmaktadır” denildi.

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