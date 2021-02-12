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Erdek'te dere yatağı temizlendi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Yalı Mahallesi Kanava Bölgesi’nde yer alan Kurbağalı Dere yatağı ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Yalı Mahallesi Kanava Bölgesi'nde yer alan Kurbağalı Dere yatağı ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Kurbağalı Dere yatağı ile çevresine sorumsuz kişiler tarafından atılan çöp, plastik vb. gibi atıkları temizleyen BASKİ ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş oldu.


Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, BASKİ tarafından Kurbağalı Dere'de yürütülen temizlik çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızdan dere yatağına ve çevresine çöp, plastik atıkları atmamalarını önemle rica ediyorum. Daha güzel ve temiz bir Erdek için hep beraber gayret edelim çalışalım. Kurbağalı Dere yatağını temizleyen BASKİ ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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