İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te doğalgaz çalışmalarına devam

Erdek Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.

Erdek Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.


Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, AKSA'nın doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı için AYKOME ile yarı fiyatına anlaşarak protokol imzaladıklarını belirtti. Erdek'te ki doğalgaz çalışmalarının hız kazanacağına işaret eden Yapakçı, ilk aşamada İtfaiye Caddesinden aşağıya doğru çalışmalar yapılacağını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.